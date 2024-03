Mayen

Straßenraub in Mayen

Von Polizeidirektion Mayen (ots)

i Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

Am Sonntag, den 03.04.2024, gegen 14:15 Uhr, fragte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger eine Spaziergängerin in der Marktstraße in Mayen nach deren Handy um damit telefonieren zu können.