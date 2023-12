Störung einer Telekommunikationsanlage

Vermutlich am 23.12.23 kam es gegen 18.47 Uhr zu einer Sachbeschädigung der Telekommunikationsanlage in Dernau im Ahrweg.

Eine unbekannte Person zerschnitt hier zwei Glasfaserkabel am Verteilermast. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Bereits im September kam es zu einem ähnlich gelagerten Fall, sodass die Polizei von einer gezielter Vorgehensweise ausgeht. Ca. 50 Haushalte waren für einige Tage nicht mit einer Internetleitung versorgt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler entgegen.



