Sparkasse unterstützt erneut die Vorschulkinder mit Reflektoren

Anzeige





Diese werden von ihr an Vorschulkinder in ihrem Dienstbezirk im Rahmen eines mehrtägigen Fußgängertrainings ausgegeben.



Frau Schuhmacher spricht bei der Übergabe der Reflektoren, stellvertretend an die Kinder der Kindertagesstätte Lutzerath, über die Vorteile der Reflektoren und motiviert sie, diese an ihrem Schulranzen zu befestigen.



Ohne reflektierende Elemente sind Fußgänger lediglich über eine Entfernung von ca. 20-30 Meter für andere Verkehrsteilnehmer erkennbar.

Mit heller Kleidung verlängert sich der Weg auf ca. 50 Meter.

Reflektierende Elemente wie Reflektoren oder Warnwesten verlängern den Weg auf ca. 120 Meter.

Bei einer Geschwindigkeit von ca. 50 km/h benötigt der Fahrzeugführer einen Bremsweg von ca. 40 Metern.

Wenn man nun den benötigten Brems- und Reaktionsweg betrachtet, hat der Fußgänger eine wesentlich höhere Chance einem Unfall zu entgehen.



Frau Schuhmacher von der Polizei Cochem bittet alle Eltern ihre Kinder nur gut sichtbar in den Straßenverkehr zu schicken und als gute Vorbilder selbst auch auf eine gute Sichtbarkeit für andere Verkehrsteilnehmer zu achten.



Dies kann durch das Tragen heller und reflektierender Kleidung, einer Warnweste, reflektierender Bänder an Armen und oder Beinen usw. unterstützt werden.



Beim Kauf des Schulranzens sollte ebenfalls darauf geachtet werden, dass dieser gut sichtbar ist.

Reflektierende oder selbst leuchtende Elemente am Schulranzen können dies verbessern.



Im ihrem Projekt „Sicherheit durch Sichtbarkeit“, welches Frau Schuhmacher auf Wunsch in den Grundschulen zu Beginn der „dunklen“ Jahreszeit durchführt, geht sie auf die vielen Möglichkeiten ein.

Auch können die Schüler in Selbstversuchen erleben, wie reflektierende und selbst leuchtende Elemente die Sichtbarkeit erhöhen.



Frau Schuhmacher dankte Herrn Michels von der Sparkasse Mittelmosel-Eifel-Hunsrück für die Unterstützung Ihrer präventiven Arbeit.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem





Telefon: 02671-984-228

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell