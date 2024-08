Sondereinsatz anlässlich der DTM 2024 am Nürburgring

Anzeige

Das gesamte DTM Wochenende vom 16.-18.08.2024 kann durch die Polizei Adenau wie folgt zusammengefasst werden:



Die diesjährige DTM am Nürburgring verlief polizeilich gesamt ohne besondere Vorkommnisse. Es waren im Umfeld der Veranstaltung nur wenige Verkehrsunfälle mit Sachschäden zu beklagen.

Davon ein Auffahrunfall am Samstagabend , wobei der auffahrende Fahrer alkoholisiert war. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.



Bei der An- und Abreise kam es durch die starken Besucherströme zu Verkehrsbehinderungen, jedoch konnten durch Verkehrsregelungsmaßnahmen Staus mit überlangen Wartezeiten verhindert werden.



