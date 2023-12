Sirenenalarm, technischer Defekt

Am 13.12.2023 in der Zeit von 04:15 bis 04:30 Uhr gingen auf hiesiger Dienststelle ca. 70 Anrufe besorgter Bürger*innen aus der Ortslage Mendig ein.

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv/Illustration

Weitere Anrufe nahm die Polizeiautobahnstation Mendig entgegen. Die Sirene in der Ortslage heulte ununterbrochen (mindestens 15 Minuten).

Über die Integrierte Leitstelle Feuerwehr und Rettungsdienst wurde in Erfahrung gebracht, dass es keine bekannte Ursache für den Alarm gebe. Es dürfte ein technischer Defekt vorliegen. Der Alarm weitete sich kurzzeitig auf die Ortslagen Ochtendung und Kruft aus.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Pressestelle



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell