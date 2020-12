Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 10:09 Uhr

Am 25.07. 2020 gegen 11:55 Uhr kam es aus bisher ungeklärter Ursache im Kasbacher Weg in Sinzig zum Vollbrand eines freistehenden Einfamilienhauses.

Sinzig (ots). Sinzig. Am 25.07.2020 gegen 11:55 Uhr kam es aus bisher ungeklärter Ursache im Kasbacher Weg in Sinzig zum Vollbrand eines freistehenden Einfamilienhauses. Durch die Feuerwehren aus Sinzig und Bad Neuenahr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Aufgrund einer auf dem Dach angebrachten Photovoltaikanlage gestalten sich die Löscharbeiten jedoch schwierig und dauern weiter an. Durch den Brand selbst ist keine Person verletzt worden. Das Haus dürfte nach jetzigem Stand unbewohnbar sein. Der Sachschaden wird auf mindestens 300.0000EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden durch die Kriminalpolizei übernommen.



