Sicherstellung von Betäubungsmitteln in Pommern – Täter in Untersuchungshaft

Mayen (ots). POMMERN. Ermittler der KI Mayen konnten am 01.09.2021 im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung in 56829 Pommern nicht geringe Mengen an Betäubungsmitteln, u.a. über 400 Gramm Amfetamine, und sog. Konsumutensilien bei einem 41-jährigen Deutschen in der Wohnung auffinden und sicherstellen. Dem Mann wurde die vorläufige Festnahme erklärt. In der Vergangenheit trat dieser bereit wiederholt wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz in Erscheinung.

Der Beschuldigte wurde dem Haftrichter in Koblenz vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Koblenz gegen den Beschuldigten Haftbefehl erließ. Der Beschuldigte befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.



