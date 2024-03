Schwerer Verkehrsunfall auf der B266 bei Bad Bodendorf – Erstmeldung

Ebenfalls befinden sich die Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW. In Folge der Versorgung mehrerer verletzter Personen und der Unfallaufnahme ist die B266 derzeit voll gesperrt. Die Sperrung dauert vermutlich bis 24 Uhr an. Die Polizei Remagen bittet von Rückfragen abzusehen, es wird nachberichtet.



