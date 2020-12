Archivierter Artikel vom 30.09.2020, 08:00 Uhr

Ein 18-jähriger Pkw- Fahrer aus Richtung Königsfeld kommend, geriet ausgangs einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden 40- jährigen Pkw- Fahrer aus der Kreisstadt. Beide Fahrer erlitten durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen. Der 18- jährige Pkw- Fahrer wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit einem Rettungshubschrauber in das Bundeswehrzentralkrankenhaus nach Koblenz geflogen. Die weitere Versorgung des Pkw- Fahrers aus der Kreisstadt erfolgte im Krankenhaus Bad Neuenahr. Weiter im Einsatz waren ein Notarzt, der Rettungsdienst mit 2 Besatzungen und die Feuerwehr mit einem Löschzug. Die L 83 war bis 20:20 Uhr voll gesperrt. Beide am Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten eingeschleppt werden.



