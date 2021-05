Schwerer Unfall auf der Nordschleife

Am Sonntag, den 02.05.2021, 10:33 Uhr, ereignete sich auf der Nordschleife des Nürburgrings ein Unfall mit Personenschaden.

Ein 53-jähriger Mann aus der VG Adenau kam mit seinem Sportwagen in einer Rechtskurve im Streckenabschnitt „Stefan Bellof-S“ von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals. Der Schwerverletzte musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehren Adenau u. Nürburg mittels Rettungsschere aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Er wurde folglich mittels Helikopter in ein Krankenhaus geflogen.



