Schwerer Handtaschenraub im Stadtteil Ahrweiler

Ein bislang noch unbekannter männlicher Täter passte die Frau in dem leicht zurückliegenden und vom Durchgangsverkehr schlecht einsehbaren Straßenteil ab. Er hielt ihr ein Messer an den Hals und forderte die Herausgabe ihrer Damenhandtasche. Es kam zu einem Handgemenge, in dessen Folge die alte Dame in das Messer griff und Schnittwunden an beiden Händen davontrug. Die Handtasche wurde ihr entrissen und der Täter flüchtete zu Fuß durch die Altenbaustraße in Richtung Walporzheim (Parkplatz Altenbaustraße). Das Stehlgut bestand aus der Damenhandtasche aus schwarzem Leder. Darin befand sich unter anderem die Geldbörse mit einem zweistelligen Bargeldbetrag.

Die Geschädigte beschrieb den Täter wie folgt:

- Junger Mann

- Ca. 180 cm groß

- Roter Kapuzenpulli (Kapuze tief ins Gesicht gezogen)

- Graue Jogginghose

- Sprach akzentfrei Deutsch

- Bei Tatausführung benutzte er ein übliches Küchenmesser



Die Geschädigte wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang negativ.



Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Täter eventuell bei seiner Flucht zu Fuß in der Altenbaustraße beobachten konnten.

Hinweise werden erbeten an die Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler unter 02641 – 9740



Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

Telefon: 02641 – 974 – 0

pibadneuenahr@polizei.rlp.de



