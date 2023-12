Schwerer Diebstahl von zwei E-Bikes

In der Nacht vom Sonntag, 22.10. auf Montag, 23.10. kam es in der Zeit von ca. 20.00 Uhr bis 06.30 Uhr in Bad Neuenahr-Ahrweiler, St. Pius-Str. zu einem schweren Diebstahl von zwei höherwertigen E-Bikes der Marke Conway.

In der Nacht vom Sonntag, 22.10. auf Montag, 23.10. kam es in der Zeit von ca. 20.00 Uhr bis 06.30 Uhr in Bad Neuenahr-Ahrweiler, St.-Pius-Str. zu einem schweren Diebstahl von zwei höherwertigen E-Bikes der Marke Conway. Diese waren mit einem Kettenschloss am Boden vor der Hauseingangstür gesichert. Die Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02641-9740.

Zusätzlich ergeht noch der Hinweis der Polizei, dass handelsübliche Schlösser grundsätzlich nicht vor einem Diebstahl schützen. Sie verzögern lediglich die Wegnahme. Höherwertige Fahrräder sollten in einem festen Gebäude eingeschlossen werden.



