Archivierter Artikel vom 24.09.2020, 07:40 Uhr

Die eintreffenden Polizeibeamten stellten fest, dass dort ein Schuppen in Vollbrand stand. Am Brandort waren 29 Feuerwehrleute der Feuerwehren, Mertloch, Mayen, Polch und Kollig, sowie zwei Rettungsfahrzeuge des DRK. Die Feuerwehren hatte den Brand schnell unter Kontrolle, es wurden keine Personen verletzt. Der Schuppen brannte aus und an einem benachbarten Carport entstand ebenfalls Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Nach ersten Erkenntnissen könnte das Feuer durch Schweißarbeiten an Dachpappebahnen entstanden sein, die Kriminalpolizei Mayen hat diesbezüglich Ermittlungen aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell