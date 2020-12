Schlange im Vorgarten

Archivierter Artikel vom 14.09.2020, 21:10 Uhr

Am 14.09.2020 meldete ein besorgter Familienvater aus Polch eine Schlange in seinem Vorgarten.

Die eintreffenden Beamten fanden nach kurzer Recherche heraus, dass es sich dabei um eine ungiftige Kornnatter handelte, die ursprünglich in Nordamerika zu Hause ist. Das ruhige und scheue Tier konnte schonend eingefangen werden und wurde zu einem Reptilienexperten gebracht, der sich vorübergehend um das Tier kümmern wird. Der Eigentümer wird gebeten, sich unter der 02651/8010 bei der Polizei in Mayen zu melden.



