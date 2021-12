Schlägerei zwischen mehreren Personen

Am 13.12.2021 wurde gegen 15:05 h, der Polizeiinspektion Mayen in der Heidenstockstraße eine größere Schlägerei gemeldet.

Einsatzkräfte der Polizei Mayen und er der Polizeiautobahnstation Mendig trafen auf zwei rivalisierende Gruppen, die in aggressiver Weise aufeinander losgingen. An der Auseinandersetzung waren 23 Personen beteiligt, wobei mehrere Personen leichtverletzt wurden. Die beiden Parteien wurden durch die Polizeikräfte getrennt. 3 Beteiligte wurden mit RTW´s in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Personengruppen beschuldigten sich gegenseitig die Schlägerei begonnen zu haben. Die Klärung des Sachverhalts gestaltete sich aufgrund unterschiedlicher Darstellungen schwierig. Die Polizeiinspektion Mayen hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Umstände des Streits und Taten vollständig aufzuklären. Gegen die bislang ermittelten Beschuldigten wurden Strafverfahren eingeleitet und Gefährderansprachen durchgeführt.



