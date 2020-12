In mehreren Fällen wurden im Dorf Stromkabel von Lichterketten durchtrennt sowie elektronische Kerzen oder Weihnachtsdekoration entwendet. So fehlt unter anderem ein LED-Rentier mit Schlitten in einer Größe von ca. 45x120 cm. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, um diesem Treiben ein Ende zu setzen. Polizei Cochem(Telefon 02671/984-0 oder picochem@polizei.rlp.de)



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem



Telefon: 02671-984-0

www.polizei.rlp.de/pi.cochem



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell