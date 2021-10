Sachbeschädigungsserie in Mayener Innenstadt

Insgesamt wurden zwei Ladenlokale und ein weißer PKW angegangen.



Es wurde eine Shisha-Bar in der Marktstraße und ein Lebensmittelladen in der Brückenstraße angegangen. In beiden Objekten wurden jeweils Steine in die Fensterscheiben geworfen, sodass diese zu Bruch gingen.

Der weiße PKW, Seat Arona, stand geparkt im Wasserpförtchen (an der Nette). Er wurde von außen stark zerkratzt und zerbeult. Weiterhin wurden die Scheiben stark beschädigt.



Es liegen Hinweise auf einen Tatverdächtigen aus Mayen vor.

Zeugen der Sachbeschädigungen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mayen unter der Rufnummer 02651-801-0 zu melden.



