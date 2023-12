Sachbeschädigungen in Ulmen

In der Nacht vom Samstag, den 23.12.2023, auf Sonntag, den 24.12.2023, kam es in Ulmen im Bereich der Hindenburgstraße und des Eifel-Maar-Parks zu diversen Sachbeschädigungen.

Es wurden eine Schrankenanlage der Einrichtung St.Martin beschädigt, ungefähr 12 Gullideckel aus dem Boden herausgehoben und an einem PKW ein Reifen zerstochen, sowie eine Scheibe eingeschlagen.



Zeugen, die Angaben zu Tatverdächtigen oder Tathergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Cochem, Tel 02671/984-0, in Verbindung zu setzen.



