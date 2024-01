In der Nacht vom 15.01.16.01.2024 kam es im Bereich Frankenstraße / Am Layenborn in Mayen zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti.

Mayen (ots).



In der Nacht vom 15.01. – 16.01.2024 kam es im Bereich Frankenstraße / Am Layenborn in Mayen zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. Neben Verteilerkästen wurden auch mehrere Hauswände durch bislang unbekannte/n Täter mit lila Farbe besprüht.

Wenn Sie Hinweise zu den Taten geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Mayen.



