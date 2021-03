Sachbeschädigungen an Pkw – Zeugen gesucht

In der Nacht vom 27. auf 28.03.2021 kam es zu zwei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen innerhalb der Ortslage Mayen.

Die bislang unbekannten Täter zerstachen an den Kfz jeweils gleich mehrere Reifen an einem schwarzen Pkw, Suzuki-Swift, der Am Heckenberg parkte und einem Pkw, Ford-Fiesta, der in der Koblenzer Straße abgestellt war.



Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



