Archivierter Artikel vom 01.09.2020, 11:30 Uhr

Illerich

Sachbeschädigungen an jagdlichen Einrichtungen

In der Zeit vom 13.08.2020 bis 25.08.2020 kam es in der Gemarkung Illerich, Bereich Makaul und Brohlberg, zu mehreren mutwilligen Beschädigungen an Jagdkanzeln, indem dort Schlösser aufgebrochen, Verunreinigungen erzeugt, Scheiben eingeschlagen und eine kleine Kanzel komplett umgestoßen wurde.