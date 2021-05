Kehrig

Sachbeschädigung/Diebstahl an PKW

Im Zeitraum vom 14.05.2021, 22.00 Uhr – 15.05.2021, 16.30 Uhr, kam es in Kehrig zu einer Sachbeschädigung an einem PKW mit anschließendem Diebstahl eines Lufteinlasses in der Motorhaube (Lufthutze).