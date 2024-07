Sachbeschädigung in Trimbs

Anzeige

06.2024), vermutlich um kurz nach 06:00 Uhr einen geparkten PKW in Trimbs.



Das Fahrzeug stand unter der Brücke der L113. Der Täter warf mit einem Stein die Heckscheibe ein und trat gegen das Heck des Fahrzeuges.

Der PKW wurde dort am Samstagabend abgestellt.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter machen können, sollen sich bitte mit der Polizeiinspektion Mayen unter der Rufnummer 02651-8010 in Verbindung setzten.



