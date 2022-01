Sachbeschädigung in den Räumen des ehemaligen Klosterteils Nonnenwerth

Am Montag, den 31.01.2022 beschädigten noch unbekannte Täter Räumlichkeiten des ehemaligen Klosters.

Dort wurden diverse Blumentöpfe umgeworfen, sowie Joghurt an der Wand verteilt. Dadurch kam es zu geringfügigen Schäden an Wand und Teppich. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde durch die Polizei Remagen vor Ort aufgenommen.



