Cochem

Sachbeschädigung im Kloster Ebernach; zwei Heiligenfiguren im Gesamtwert von ca. 12.000,-EUR zerstört

In der Zeit von Freitag, 08.12.23 bis Dienstag, 12.12.23 wurden in einer kleinen Kapelle, die im Garten des Klosters Ebernach an der B 49 steht zwei Heiligenfiguren mutwillig beschädigt.