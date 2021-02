Langenfeld

Sachbeschädigung- Hauswand mit Farbe beschmiert

In der Nacht von Sonntag, den 14.02.2021 auf Montag, den 15.02.2021, kam es in der Ortslage Langenfeld, in der Straße Auf der Horst zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmierereien an einer Hauswand.