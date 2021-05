Weiler; Weilerhöfe

Sachbeschädigung durch Graffiti; Zeugenaufruf

In dem Zeitraum vom 24.04.2021 bis zu 27.04.2021 kam es in der Gemarkung Weilerhöfe im Bereich der Windkraftanlagen zu Sachbeschädigungen an einem Windrad und dort abgestellten Baumaschinen durch Graffiti.