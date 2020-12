Archivierter Artikel vom 17.11.2020, 06:40 Uhr

Mayen

Sachbeschädigung durch Graffiti an Spielplatz in den Burggärten Mayen – Zeugenaufruf

In der Zeit vom 13. bis 15. November 2020 wurden die erst kürzlich in den Burggärten (Nähe Genovevaburg) in Mayen aufgestellten Spielgeräte durch unbekannte Täter mit diversen Graffiti besprüht.