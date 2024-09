Polch

Sachbeschädigung durch Feuer

Von Polizeidirektion Mayen (ots)

i Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa

In den frühen Morgenstunden, des 15.09.2024 wurde die Polizei Mayen gegen 04:45, Uhr durch die Integrierte Leitstelle in Koblenz, über den Brand einer Parkbank im Kiefernweg in Polch verständigt.