Sachbeschädigung durch Farbe, Zeugenaufruf

Der Fahrradweg beginnt in der Verlängerung der Gerberstraße und führt an der Nette entlang. Hinter dem Firmengelände der Firma WEIG befindet sich die Hinweistafel. In schwarzer Farbe wurden auf die Tafel und den Holzrahmen mehrere Zahlen und Wörter wie „Call me Daddy“, „FACK NASZ“ und „Fuck“ geschrieben. Zusätzlich weißt die Tafel eine Eindellung auf.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mayen entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

Sascha Mohr, PKA



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell