53506 Kesseling

Sachbeschädigung an Wahlplakaten

In der Zeit vom 19.02.21, 22.00 Uhr bis 20.02.21, 08.00 Uhr wurden in der Hauptstraße in Kesseling mehrere Wahlplakate unterschiedlicher Parteien sowie ein Plakat der Gemeinde Kesseling mutwillig beschädigt.