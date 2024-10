Cochem

Sachbeschädigung an Verwaltungsgebäude – Zeugen gesucht

Von Polizeidirektion Mayen (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Freitag, den 04.10.2024, gegen 11:45 Uhr kam es in Cochem am Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung in der Ravenéstraße zu einer Sachbeschädigung.