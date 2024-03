Sachbeschädigung an Verkaufsstand der Personenschifffahrt – Zeugen gesucht

In der Nacht von Samstag, den 09.03.2024 auf Sonntag, den 10.03.2024 ereignete sich eine Sachbeschädigung an einer Verkaufsbude der Personenschifffahrt Gebr.

Kolb OHG an der Moselpromenade in Cochem. Hier wurde eine Glasscheibe der Bude mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen.



Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei in Cochem melden.



