Polch, Justus-von-Liebig-Straße

Sachbeschädigung an Straßenlaternen – Zeugen gesucht

Von Polizeidirektion Mayen (ots)

i Symbolbild Foto: Armin Weigel dpa

In der Nacht vom 06. auf 07.07.2024 kam es in der Justus-von-Liebig-Straße, gegenüber dem Schützenplatz zu einer Sachbeschädigung an zwei Straßenlaternen.