Sachbeschädigung an St. Clemens Kirche in Mayen

Wie erst später bekannt wurde, wurde Anfang April eine Glasscheibe der Bleiverglasung im Bereich des Eingangs in die St. Clemens Kirche in Mayen beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 1000 EUR geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Mayen.

