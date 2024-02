Mayen,Stehbach

Sachbeschädigung an Pkw – Zeugen gesucht

Am 06.02.2024, kam es im Zeitraum von ca. 13:30 Uhr bis 21:30 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten, grauen, Pkw, Audi A4. Das Fahrzeug war in einer Parktasche in Höhe des Anwesens der Hausnummer 48 ordnungsgemäß abgestellt.