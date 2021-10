Sachbeschädigung an PKW, PKW total demoliert

Mayen / Reudelsterz (ots) – In dem Zeitraum vom 30.09.2021 ca. 13:00 Uhr bis 05.10.2021 ca. 11:30 Uhr wurden am PKW der Marke BMW alle Fensterscheiben eingeschlagen und alle Spiegel abgeschlagen.

Des Weiteren wurde die gesamte Karosserie des PKW mit weißer Sprühfarbe beschmiert.

Der PKW stand mit entstempelten Kennzeichen auf einem privaten Abstellplatz an der K23 zwischen Kürrenberg und Reudelsterz.

