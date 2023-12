Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit vom 12.12.23 bis 14.12.23 wurde bei einem schwarzen Pkw, Audi A 4, der rechte Fahrzeugspiegel beschädigt.

Das Fahrzeug parkte in Höhe des Anwesens Nr. 32 auf einem Privatparkplatz. Der bislang unbekannte Täter hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 200.- EUR.



Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



