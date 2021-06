Sachbeschädigung an PKW

In der Nacht vom 15.06.2021 zum 16.06.2021 wurde ein in der Rudolf-Diesel-Straße in Polch geparkter PKW beschädigt.

Durch bislang unbekannten Täter wurde eine Schraube in die Seitenwand des rechten Hinterreifens gedreht. Der Eigentümer des Fahrzeugs bemerkte dies glücklicherweise bevor er mit dem Fahrzeug losfuhr.

Zeugen, denen in dem vorgenannten Zeitraum verdächtige Personen in der Rudolf-Diesel-Straße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der 02651/8010 bei der Polizei in Mayen zu melden.



