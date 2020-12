Archivierter Artikel vom 27.08.2020, 08:50 Uhr

In der Nacht vom 25. auf 26.08.20, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem abgestellten Pkw, Nissan, X-Trail, Farbe, silber.

Das Fahrzeug war auf einem Seitenstreifen an der Döllermühle, direkt neben der K 26 geparkt. Die bislang unbekannten Täter zerstachen insgesamt drei Fahrzeugreifen an dem Kfz. Es entstand ein Sachschaden, in Höhe von ca. 400.- EUR.



Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



