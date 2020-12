Archivierter Artikel vom 21.08.2020, 10:20 Uhr

Am 20.08.2020, zwischen 12 und 14 Uhr, wurde ein geparkter PKW Audi in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Landskroner Straße, im Bereich des Bahnhof Heimersheim, beschädigt.

Unbekannte haben hier die Heckscheibe des am Fahrbahnrand stehenden Cabriolets derart beschädigt, dass das Sicherheitsglas brach. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Ahrweiler unter der 02641-9740 in Verbindung zu setzen.



