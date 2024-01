Remagen

Sachbeschädigung an mehreren PKW

Am Samstag, 27.01.2024, in der Zeit von 01:00 Uhr – 02:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter im Rheinhöhenweg in der Ortslage Remagen-Oberwinter mehrere am Fahrbahnrand geparkt abgestellte PKW.