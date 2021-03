Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

In der Nacht vom 26.03.2021 zum 27.03.2021 wurden neun in der Burgstraße in Mertloch geparkte Fahrzeuge mutwillig beschädigt.

Zudem wurden Zaunelemente einer Pferdekoppel herausgerissen und eine in einem Vorgarten angebrachte Solarleuchte beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in vierstelliger Höhe.

Vor Ort konnten drei Bierflaschen aufgefunden werden, die dem oder den Tätern zuzuordnen sein dürften. Sie wurden mit dem Ziel der Spurensicherung sichergestellt.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine vierköpfige Personengruppe im jugendlichen Alter.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den vier Personen machen können, werden gebeten, sich unter der 02651/8010 bei der Polizei in Mayen zu melden.



