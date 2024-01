Sachbeschädigung an Kfz – Zeugen gesucht

Mayen, Polcher Straße (ots) – Im Laufe des gestrigen Tages kam es im Zeitraum von ca. 07:30 Uhr bis 15:45 Uhr zu einer mutwilligen Sachbeschädigung auf dem Viehmarktplatz, an einem parkenden, grauen, Pkw, Fiat 500. Die bislang unbekannten Täter zerkratzten das Fahrzeug erheblich und hinterließen einen Sachschaden, in Höhe von ca. 2000- EUR. Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Symbolbild Foto: dpa

Mayen, Polcher Straße (ots) –



Im Laufe des gestrigen Tages kam es im Zeitraum von ca.07:30 Uhr bis 15:45 Uhr zu einer mutwilligen Sachbeschädigung auf dem Viehmarktplatz, an einem parkenden, grauen, Pkw, Fiat 500. Die bislang unbekannten Täter zerkratzten das Fahrzeug erheblich und hinterließen einen Sachschaden, in Höhe von ca. 2000- EUR.



Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

Pressestelle



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell