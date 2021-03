Cochem/Bremm

Sachbeschädigung an KFZ, Zeugen gesucht.

In der Nacht vom Samstag, 13.03.2021 auf Sonntag, 14.03.2021 wurde in Bremm in der Moselstraße ein dort abgestellter PKW Mercedes eines Anwohners durch einen Steinwurf beschädigt.