Sachbeschädigung an KFZ

Mayen, Rosengasse In der Nacht vom 04.01.22 ca. 19:00 Uhr auf den 05.01.22 ca. 10:00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten VW Golf.

Der PKW parkte dabei in einer der dortigen Parktaschen.

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte das Fahrzeug und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Mayen unter der Tel.: 02651/8010 zu melden.



