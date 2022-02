Sachbeschädigung an Heiligenhäuschen

Im Zeitraum 18.02.2022 – 22.02.2022 kam es zu Sachbeschädigungen und Verunreinigungen in der Pützfelder Kapelle in Ahrbrück.



Durch unbekannte Täter wurden an mehreren Kirchenbänken die Jackenaufhänger augenscheinlich mutwillig beschädigt/abgetreten. Zudem wurde vermehrt Müll und Unrat in der Kapelle zurück gelassen.



Personen, die sachdienliche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Adenau in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Adenau



Telefon: 02691-925-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell