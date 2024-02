Sachbeschädigung an geparktem Auto

Am Dienstag, den 06.02.2023, wurde im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 21:30 Uhr, ein geparkter PKW beschädigt.

Dieser parkte zur Tatzeit auf der vorgesehenen Parkfläche am Fahrbahnrand, unmittelbar hinter dem Rathaus der Stadt Mayen. An dem PKW wurde ein Scheibenwischer beschädigt und der Lack

zerkratzt.



Zeugen die zu diesem Ereignis sachdienliche Hinweise geben können möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



