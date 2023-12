Mayen

Sachbeschädigung an Fahrzeugen

In der Zeit vom 09.12.2023 (nachmittags) bis zum 10.12.2023 (mittags) kam es in Mayen im Triaccaweg und in der Hausener Straße (Parkplatz HIT-Markt) zum mehreren Fällen von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen, indem an geparkten Pkws Reifen zerstochen wurden.