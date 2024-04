Mayen

Sachbeschädigung an einem Pkw

Von Polizeidirektion Mayen (ots)

i Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa

In der Zeit vom 01.04.2024, 19.00 Uhr bis 03.04.2024, 10.00 Uhr wurden in der Bachstraße in Mayen an einem Opel Astra durch einen unbekannten Täter alle vier Reifen zerstochen.